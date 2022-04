Oekraïne: Russen vernietigen luchthaven Dnipro

Volgens de regionale autoriteiten is het vliegveld compleet vernietigd. Over slachtoffers is nog niets bekend. De luchthaven was midden maart ook al bestookt.

Oekraïne houdt rekening met een grootscheeps Russisch offensief om de oostelijke helft van het land te veroveren, waar delen al in handen zijn van de Russen en pro-Russische rebellen.