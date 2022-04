Opnieuw minder coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is opnieuw gedaald. In totaal liggen er zondag 1443 mensen die corona hebben in de ziekenhuizen, 41 minder dan een dag eerder, blijkt zondag uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het is de dertiende dag op rij dat het totaal aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen afneemt.