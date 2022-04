Denktank stelt voor: stel heffing in op Russische olie en gas

In plaats van een embargo op olie en gas uit Rusland, kan Europa ook een stevige importheffing instellen. Op die manier kunnen we de druk op Rusland ook opvoeren zonder onze eigen economie te treffen. Dat stelt econoom Simone Tagliapietra van de Europese denktank Bruegel.

Voor olie worden de prijzen op de wereldmarkt vastgesteld en maakt het afnemers weinig uit waar hun olie vandaan komt. Rusland zal dan, wil het zijn olie af kunnen zetten in Europa, de heffing zelf voor zijn rekening moeten nemen en maakt dan dus minder winst. Bij gas is het voor Rusland niet direct mogelijk om het gas dat het normaal gesproken aan Europa levert naar andere landen te gaan exporteren. Ook daar zal het land dus de heffing zelf moeten incasseren, meent Tagliapietra.

De opbrengst van de heffing kan dan gebruikt worden om de hoge energieprijzen voor Europese gebruikers te compenseren. Ook kan worden besloten om dat geld apart te zetten voor de wederopbouw van Oekraïne.

Bovendien voorkomen we met een heffing dat andere landen de dupe worden van een embargo op met name olie, zegt Tagliapietra. Als Rusland zijn olie niet meer op de wereldmarkt kwijt kan, gaat het olie-aanbod omlaag en dus de prijs omhoog. Ook ontwikkelingslanden, die nu al last hebben van de sterk gestegen prijzen, krijgen daar problemen mee, aldus de econoom.

Importheffingen hebben nog een voordeel, meent Tagliapietra. Ze kunnen verhoogd worden om zo de druk op Rusland verder op te voeren.