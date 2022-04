Australië gaat op 21 mei naar de stembus

De conservatieve regering van Morrison ligt achter in de opiniepeilingen op oppositiepartij Labour, ondanks een oplevende economie en een werkloosheidspercentage van vier procent, het laagste in dertien jaar. ‘Deze verkiezing gaat over jou. Niemand anders. Het gaat over ons land en over zijn toekomst’, aldus de premier. ‘Ik weet dat Australiërs een zeer moeilijke tijd hebben doorgemaakt. Ik weet ook dat Australië de komende jaren voor zeer moeilijke uitdagingen blijft staan’, vertelde Morrison op een persconferentie.

De afgelopen tijd is er veel kritiek geweest op de premier die sinds 2018 de scepter zwaait. Onder zijn leiding koos het land voor strenge lockdowns om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, waardoor de bevolking in een steden zoals Melbourne en Sydney wekenlang opgesloten zat. Dat leidde tot veel demonstraties. Ook zijn klimaataanpak en de wijze waarop zijn regering reageerde op overstromingen dit jaar konden op kritiek rekenen.