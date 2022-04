Op een plezierjacht in de haven van het Noord-Hollandse Assendelft heeft in de nacht van zaterdag op zondag brand gewoed. Er is iemand gewond geraakt en afgevoerd naar het ziekenhuis, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten.

De eigenaar van het schip was niet aanwezig toen de brand uitbrak en is op de hoogte gesteld van het incident, aldus de veiligheidsregio.