Oekraïne: ontmoeting tussen Zelenski en Poetin nog ver weg

Oekraïne verwacht geen ontmoeting op korte termijn tussen president Volodimir Zelenski en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin. ‘Om te zeggen dat ze elkaar over een week, over twee weken zullen ontmoeten - nee, dat zal niet gebeuren’, zei een presidentieel adviseur zaterdag op de Oekraïense televisie.

Kiev bereidt zich nu voor op gevechten in de oostelijke Donbas-regio. Daarna zal Oekraïne ‘een sterkere onderhandelingspositie’ hebben voor een mogelijke presidentiële bijeenkomst, aldus de adviseur. Volgens hem betaalt het land een hoge prijs voor het blijven vasthouden aan veiligheidsgaranties. ‘Ja, het is zwaar, we verliezen elke dag mensen en infrastructuur. Maar Rusland moet zich ontdoen van zijn imperiale illusies.’

De Oekraïense hoofdonderhandelaar David Aratsjamia liet weten dat er nog geen tastbare vooruitgang zit in de onderhandelingen met Rusland. Kiev blijft vasthouden aan de territoriale eenheid van het land. ‘We zullen geen gebieden opgeven en we zullen niets erkennen’, aldus Aratsjamia. Hij doelde daarmee op het in 2014 door Rusland geannexeerde Zwarte Zee-schiereiland de Krim en de zogenoemde volksrepublieken Loehansk en Donetsk. Poetin erkende beide als onafhankelijke staten en viel daarna Oekraïne binnen.