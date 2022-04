Zelenski herhaalt oproep tot boycot Russische olie

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft opnieuw opgeroepen tot een invoerverbod op olie uit Rusland. ‘Als tirannie een aanval heeft gelanceerd tegen alles waarop de vrede in Europa rust, moeten we onmiddellijk handelen’, zei hij in een videoboodschap die zaterdagavond is gepubliceerd.

Een olie-embargo moet in zijn ogen de eerste stap zijn voor de ‘hele beschaafde wereld. Dan zal Rusland het voelen. Dan zal het voor het land een argument zijn om vrede te zoeken, om een einde te maken aan zinloos geweld’. Volgens Zelenski moet de democratische wereld zeker zonder Russische olie kunnen.

Het doel van de ‘anti-oorlogscoalitie’ is duidelijk: de oorlog sneller beëindigen, benadrukt de president. ‘Daarom is het niet alleen een morele verplichting van alle democratische staten, van alle krachten in Europa, om het verlangen van Oekraïne naar vrede te steunen.’ Hij zegt dat de Russische agressie niet beperkt zal blijven tot zijn land. ‘Het hele Europese project is een doel voor Rusland.’

Oekraïne verdedigt zichzelf al 45 dagen. ‘Dachten ze in Moskou dat dit zou gebeuren op de 45e dag na hun invasie in Kiev? Nee, dat konden ze zich niet eens voorstellen. En dat brengen we in de praktijk.’ Toch zijn er meer sancties tegen Rusland en meer wapens voor Oekraïne nodig, aldus de Oekraïense president.