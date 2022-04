Pakistaanse premier Khan is vertrouwen van parlement kwijt

Het Pakistaanse parlement heeft het vertrouwen in premier Imran Khan opgezegd. In de nacht van zaterdag op zondag steunden 174 van de 342 afgevaardigden een motie van wantrouwen tegen het voormalig cricketidool. Dat heeft de plaatsvervangend voorzitter van het Lagerhuis bekendgemaakt. Maandag wordt een opvolger van Khan gekozen.

Khan is de eerste minister-president in de Pakistaanse geschiedenis die op deze manier ten val is gebracht. Hem werd slecht leiderschap verweten en incompetentie in economische kwesties. De prijzen voor onder meer levensmiddelen en brandstof zijn in het Aziatische land met ongeveer 220 miljoen inwoners gigantisch gestegen. De coronacrisis speelde daarbij een belangrijke rol.

De aanhangers van de regeringspartijen wachtten het resultaat niet af en verlieten voortijdig de vergaderzaal. Oppositieleider Shehbaz Sharif bedankte de aanwezigen voor hun steun in deze strijd. ‘Deze eensgezindheid zal Pakistan weer opbouwen’, zei hij.

De Pakistaanse bevolking wachtte sinds de vroege morgenuren gespannen de stemming af. Het Hooggerechtshof had donderdag opdracht gegeven die te houden, nadat die bijna een week lang was getraineerd als ongrondwettelijk. Ook de parlementsvoorzitter Asad Qaiser, een vertrouweling van Khan, zorgde zaterdag steeds weer voor vertraging, totdat hij kort voor middernacht onverwacht zelf opstapte en daarmee de weg vrijmaakte voor stemming.

De regeringswijk in Islamabad werd toen het donker werd bewaakt door honderden veiligheidsfunctionarissen. De toegangswegen naar het parlementsgebouw waren al dagenlang geblokkeerd door containers uit angst voor gewelddadige protesten.