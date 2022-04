Drie Bulgaren aangehouden voor stelen katalysators auto’s

De gestolen katalysators legden de verdachten in bosjes om later op te halen. Inleveren bij een metaalbewerkingsbedrijf levert zo’n 200 tot 300 euro op, aldus de politie.

De mannen gingen vermoedelijk in verschillende samenstellingen en vaak ‘s nachts te werk, verplaatsten zich in steeds andere voertuigen en veranderden regelmatig van verblijfsplaats. Dat rondtrekken, zogenoemde mobiel banditisme, maakte het voor de politie moeilijk de mannen aan te houden. De Bulgaren kwamen in beeld via een verdachte die eind januari werd aangehouden en een diefstal op 4 april. De mannen werden vrijdagochtend vroeg aangehouden nadat ze werden klemgereden in Helmond, aldus de politie zaterdag. In de auto werd gereedschap voor de diefstallen gevonden.

De politie sluit niet uit nog meer mensen aan te houden.