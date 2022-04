Hongaarse minister voert ruzie met EU over gasbetalingen op

Hongarije kan Rusland in roebels betalen voor zijn gasleveringen zonder tegen de sancties die de Europese Unie aan Rusland heeft opgelegd in te gaan. Dat heeft de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken Peter Szijjarto op Facebook geschreven.

President Ursula von der Leyen van de Europese Commissie had Hongarije eerder gewaarschuwd dat betalingen in roebels tegen de westerse sancties ingaan. Dat deed ze nadat de Hongaarse premier Viktor Orbán had gezegd dat Hongarije bereid is in roebels af te gaan rekenen voor Russisch gas, zoals Rusland verlangt. Europese landen worstelen met het dilemma van het kopen van Russisch gas en olie terwijl ze het land eigenlijk willen straffen voor de inval in Oekraïne.

Volgens Szijjarto voorziet het Hongaarse contract erin dat betalingen worden voldaan zoals leverancier Gazprom die verlangt. Veel andere contracten zijn juist specifiek in euro’s of dollars afgesproken. Bedrijven met zulke contracten zeggen dan ook doorgaans niet van plan te zijn aan de Russische eis om in roebels te betalen te zullen voldoen. Rusland heeft al gedreigd in dat geval de gaskraan dicht te draaien.

Hongarije is van de EU-landen het meest Ruslandgezind.