Musk vraagt zich af of Twitter ‘stervende’ is

Tesla-topman Elon Musk heeft twijfels over Twitter. De nieuwe grootste aandeelhouder van het sociale netwerk wijst naar de kleine hoeveelheid tweets van de tien meest gevolgde accounts. ‘Is Twitter stervende?’, vraagt hij zich in een tweet hardop af.

De Amerikaanse oud-president Barack Obama heeft de meeste volgers op Twitter, gevolgd door zangers Justin Bieber en Katy Perry. Maar Bieber heeft dit hele jaar nog maar één berichtje geplaatst, benadrukt Musk. Taylor Swift, die zesde staat op de lijst met meeste volgers, heeft al drie maanden geen tweet meer geplaatst.

Musk staat zelf ook in de top tien. Met 81 miljoen volgers staat hij op de achtste plaats. De topman van Tesla en SpaceX is zelf wel een regelmatige gebruiker van de berichtendienst.

Wat Musk precies beoogt te bereiken met zijn tweets over Twitter, is niet duidelijk. Deze week werd bekend dat de rijkste man ter wereld een belang van ruim 9 procent heeft genomen in het socialemediabedrijf en ook een plaats in het bestuur krijgt.