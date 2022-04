RIVM meldt vanaf nu geen besmettingscijfers in het weekend

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt vanaf zaterdag geen cijfers meer over het aantal positieve coronatesten in het weekend en op feestdagen. ‘Dit sluit aan op de huidige situatie rond het coronavirus’, zegt het RIVM. Steeds minder mensen laten zich bij de GGD testen op het coronavirus. Vanaf maandag vervalt het officiële advies om na een positieve zelftest dit te laten bevestigen in een GGD-teststraat.