Aantal gevluchte Oekraïners nadert de 4,5 miljoen

Het aantal Oekraïners dat het Russische oorlogsgeweld is ontvlucht, nadert de 4,5 miljoen. Inmiddels zijn er ruim 4,4 miljoen naar het buitenland vertrokken sinds de Russische invasie op 24 februari, meldt de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties in het jongste overzicht.

Europa heeft sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer zo’n stroom vluchtelingen gezien. Ongeveer 90 procent zijn vrouwen en kinderen. De Oekraïense autoriteiten verbieden ​​het vertrek van mannen die kunnen vechten. Ook ongeveer 210.000 niet-Oekraïners zijn het land ontvlucht.

De VN schatten het aantal binnenlandse ontheemden onlangs op 7,1 miljoen. In totaal hebben dus meer dan 11 miljoen mensen, meer dan een kwart van de bevolking, hun huis moeten verlaten. Voor de oorlog werd Oekraïne bevolkt door meer dan 37 miljoen mensen in de door de regering in Kiev gecontroleerde gebieden, dus zonder de Krim die in 2014 door Rusland werd geannexeerd en de oostelijke gebieden die datzelfde jaar onder controle kwamen ​​van pro-Russische separatisten.