Milieu Centraal: chemische middelen bij plagen vaak onnodig

Bijna 40 procent van de Nederlanders zet chemische bestrijdingsmiddelen in als ze in de tuin of in huis last hebben van plaagdieren zoals mieren, slakken of muggen. Het is vaak onnodig en in veel gevallen ook gevaarlijk voor andere dieren, planten en mensen, stelt Milieu Centraal in aanloop naar de Week van de Groene Tuin die dinsdag begint.