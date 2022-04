Dode door Israëlische aanval op Palestijns vluchtelingenkamp

Bij een aanval van het Israëlische leger op het Palestijnse vluchtelingkamp Jenin in de Westelijke Jordaanoever is een dode gevallen. Het kamp staat bekend als bolwerk van Palestijnse milities. Volgens de Palestijnse autoriteiten zijn ook vijf mensen gewond geraakt.

In het vluchtelingenkamp woonde de man die donderdag drie mensen doodschoot en tientallen verwondde in een populaire uitgaanswijk in Tel Aviv. De vermoedelijke schutter is vrijdag door de Israëlische politie gedood na een achtervolging.

Na de aanval van donderdag gaf de Israëlische premier Naftali Bennett de veiligheidsdiensten toestemming om een einde te maken aan het geweld dat sinds 22 maart is opgelaaid. ‘We hebben de diensten alle vrijheid gegeven om een einde te maken aan deze terreur.’ Sinds 22 maart zijn veertien Israëliërs omgekomen door Palestijnse aanslagen. In dezelfde periode werden tien Palestijnen gedood.

In het begin van april werden ook al drie Palestijnse jihadisten gedood in Jenin bij een inval van het Israëlische leger. Die inval volgde op een schietpartij waarbij een jihadist vijf mensen doodde.