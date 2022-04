S&P: Rusland in gebreke bij obligaties in buitenlandse valuta’s

Kredietbeoordelaar Standard & Poor’s (S&P Global) meent dat Rusland in gebreke is gebleven bij het terugbetalen van staatsleningen in buitenlandse valuta’s. Dat gebeurde toen Rusland een deel van een lening in dollars in roebels terugbetaalde. Als er niet binnen dertig dagen alsnog een betaling in dollars komt, leidt dat tot een faillissement.

S&P verlaagde ook de beoordeling voor de Russische uitgifte van staatsleningen in buitenlandse valuta’s naar de laagste waarde. Dat houdt in dat Rusland volgens de kredietbeoordelaar op dit vlak als failliet kan worden beschouwd. S&P stelt namelijk dat zelfs als het land zijn schuldenaren in roebels betaalt, het nog maar de vraag is of die schuldenaren die afbetaling weer kunnen omwisselen voor de waarde die ze in dollars hadden moeten krijgen. Ook houdt S&P rekening met meer sancties tegen Rusland.

Sinds de Russische inval in Oekraïne heeft het Westen het land een reeks sancties opgelegd waarvan een groot deel financieel van aard is. Zo werd de toegang van Rusland tot vreemde valuta’s die het land bij buitenlandse centrale banken aanhield afgesloten wat het moeilijker maakte voor het land om schulden aan buitenlandse partijen te voldoen. Afgelopen week zorgde een Amerikaanse sanctie er bovendien voor dat Rusland ook geen Amerikaanse banken mag gebruiken voor het afbetalen van schulden.

Faillissement

Obligatiehandelaren schatten inmiddels de kans op een faillissement van Rusland dit jaar in op 90 procent. De laatste keer dat het land in gebreke bleef was in 1998, maar toen alleen voor binnenlandse schulden. De laatste keer dat dit voor buitenlandse schulden gebeurde was na de Februarirevolutie van 1917.

De vele sancties laten zich ook voelen voor de bevolking van Rusland. De Russische centrale bank verlaagde deze week al onverwacht de rente van 20 procent naar 17 procent om de economie wat te steunen. Tegelijkertijd schoot de inflatie omhoog naar 16,7 procent op jaarbasis. In februari was dat nog 9,2 procent. Voedsel werd 15,7 procent duurder en groente en fruit zelfs bijna 35 procent.