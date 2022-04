Saudi-Arabië laat dit jaar 1 miljoen pelgrims toe voor hadj

Saudi-Arabië laat dit jaar in totaal 1 miljoen mensen uit binnen- en buitenland deelnemen aan de traditionele moslimbedevaart naar Mekka, de hadj. Vanwege het coronavirus liet het koninkrijk vorig jaar slechts 60.000 mensen uit eigen land toe voor de pelgrimage. In 2020 waren dat er met 10.000 pelgrims nog minder.

Alle deelnemers aan deze editie van de hadj mogen niet ouder zijn dan 65 jaar en moeten volledig gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. Buitenlandse pelgrims moeten naast eerdergenoemde regels ook een negatieve coronatest tonen, maakte staatspersbureau SPA bekend.

Vorige maand kondigde de Saudische regering al aan de meeste coronaregels te schrappen, waaronder het aanhouden van sociale afstand in openbare ruimtes zoals moskeeën. Er werd toen al rekening mee gehouden dat daarmee voorgesorteerd werd op het verruimen van de toelatingseisen voor de hadj. Binnen is in Saudi-Arabië overigens wel nog een mondkapje verplicht.

De hadj is verplicht voor elke gezonde moslim die zich de tocht kan veroorloven en geldt als een van de pijlers van het islamitische geloof. Dit jaar loopt de bedevaart van 7 tot 12 juli. In 2019, voor het uitbreken van de coronapandemie, trokken 2,5 miljoen gelovigen naar Mekka. Van hen kwamen er 1,8 miljoen uit het buitenland. Voor de pandemie verdiende Saudi-Arabië jaarlijks zo’n 11 miljard euro aan de hadj en de andere, kleinere pelgrimage umrah.