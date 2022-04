Buitenlandse molens draaien mee met ‘jarige’ molens in Nederland

Molenaars in het hele land proberen zaterdag zoveel mogelijk molens tegelijk te laten draaien. Dit doen ze om het 50-jarig bestaan te vieren van het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Ook molens in het buitenland doen mee.

De 778 Nederlandse molenaars krijgen ter ere van het jubileum ook steun van zeker 24 molenaars uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Denemarken, Oostenrijk, Zweden, Hongarije, Bulgarije en Nieuw-Zeeland. De molenaars in het buitenland zullen ook de Nederlandse tijd aanhouden.

Het gilde zelf spreekt van een recordpoging, maar officieel is daarvan geen sprake. ‘Als we voor het Guinness Book of Records willen gaan, dan is dat een heel officieel gedoe met notarissen en zo. Daarvoor hebben we dit jaar niet gekozen, maar het is de bedoeling dat we daar volgend jaar wel voor gaan’, zei een woordvoerster van het gilde al eerder.

Het Gilde van Vrijwillige Molenaars is een belangenvereniging die in 1972 is opgericht en 2600 leden heeft, onder wie ongeveer 1500 gediplomeerde molenaars, een groot aantal leden-in-opleiding, molengidsen, jeugdleden en donateurs. In Nederland zijn er nog ongeveer veertig beroepsmolenaars, de anderen zijn vrijwilligers.

De molens draaien tussen 11.00 en 12.00 uur.