Grote donorconferentie voor Oekraïense vluchtelingen in Warschau

In de Poolse hoofdstad Warschau is zaterdagmiddag een grote donorconferentie voor vluchtelingen uit Oekraïne. Het is het hoogtepunt van de inzamelingscampagne Stand up for Ukraine. Vele tientallen artiesten en beroemdheden hebben zich hierbij aangesloten. Het is georganiseerd door de Europese Commissie en Canada, in samenwerking met non-gouvernementele organisatie Global Citizen.