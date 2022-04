Proud Boys-leider bekent plannen van bestorming Capitool

Charles Donohoe, een van de leiders van de militante Amerikaanse groep Proud Boys, heeft bekend dat hij op 6 januari 2021 betrokken was bij het plan om het Capitool in Washington te bestormen, melden Amerikaanse media. Hij bekende tevens dat hij zo had gehoopt het Amerikaanse kiescollege te bewegen de overwinning van Joe Biden op Donald Trump bij de presidentsverkiezingen ongeldig te verklaren. Donohoe zei ook bereid te zijn te getuigen tegen andere Proud Boys.

Donohoe, uit de staat North Carolina, bekende schuld aan twee misdrijven met een minimumstraf van bijna zes jaar cel, waaronder het fysiek aanvallen van politieagenten. Hij stemde ermee in om samen te werken tegen zijn medeverdachten in de hoop een lichtere straf te krijgen. Uit de rechtbankverslagen die vrijdag openbaar zijn gemaakt, blijkt dat hij al inzicht heeft gegeven in de plannen van de groep en hun voornemen om de bevestiging van de verkiezingsuitslag in het Congres te verstoren.

Donohoe is de eerste van zes vastzittende leiders van de Proud Boys, waaronder oud-voorzitter Enrique Tarrio, die zowel toegeeft de aanval op het Capitool te hebben georganiseerd als wetshandhavers te hebben aangevallen.