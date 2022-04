EU-sancties van kracht, maar kolenban Rusland pas over 120 dagen

Het vijfde sanctiepakket tegen Rusland, en deels ook strafmaatregelen tegen Belarus, is verschenen in het Publicatieblad van de Europese Unie. Daarmee zijn de nieuwe sancties vanwege de Russische oorlog en gruweldaden in Oekraïne, ondersteund vanuit buurland Belarus, openbaar en direct van kracht. Een importverbod van Russische kolen gaat echter pas over 120 dagen in, begin augustus, om lidstaten de tijd te geven hun contracten af te bouwen en elders leveranties te regelen.