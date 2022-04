Kabinet haalt ingrepen uit coronawet: scholen niet zomaar dicht

Na 1 juni kunnen scholen, kinderopvang en contactberoepen zoals kappers niet meer opeens worden beperkt of gesloten, mocht het coronavirus opeens weer opvlammen. Het kabinet haalt deze bepalingen uit de zogeheten Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm), schrijft zorgminister Ernst Kuipers aan de Tweede Kamer.

Ook een maximale groepsgrootte op locaties en beperkingen voor hotels en vakantieparken gaan over drie maanden uit de 'gereedschapskist' van het kabinet. Deze maatregelen kunnen dus niet zomaar in een persconferentie worden aangekondigd. Als het kabinet later alsnog deze coronamaatregelen noodzakelijk vindt, dan moet er eerst een nieuw wetsvoorstel komen die door beide Kamers moet worden goedgekeurd.

De verdere afbouw van de Twm gebeurt op 1 juni, als de zesde verlenging ingaat. De tijdelijke wet werd ingevoerd om de eerste noodwetgeving en besluiten een wettelijke grondslag te geven.

Er blijven nog allerlei coronamaatregelen over, die wel snel kunnen worden doorgevoerd. Het gaat dan onder meer om het aanhouden van een veilige afstand, de inzet van het coronatoegangsbewijs, de beperking of sluiting van evenementen, horeca of publieke plaatsen, regels voor zorginstellingen en voor inreizigers.

Volgende week vergadert de Kamer over de vijfde verlenging van de Twm, die overigens al is ingegaan.