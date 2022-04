Oekraïense steden berichten over steeds meer doden

Het zijn zowel burgers als militairen, zegt burgemeester Vladislav Atrosjenko. Volgens hem is ongeveer twee derde van de oorspronkelijke 300.000 inwoners uit de stad gevlucht. Hij meldde eerder dat de stad voor 70 procent is verwoest. Hij vergeleek het lot van zijn stad met dat van Boetsja, Charkov en Marioepol.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski waarschuwde dat de situatie in het stadje Borodjanka nog ‘aanzienlijk erger’ is dan in het naburige Boetsja. De moord op burgers en de op straat achtergelaten lichamen zorgden voor afschuw in de wereld.

In Makariv dat ook ten westen van Kiev ligt, zijn volgens burgemeester Vadim Tokar 132 Oekraïners dood teruggevonden. Ook is zeker 40 procent van het dorp verwoest, bericht de Kyiv Post op Twitter.

Gouverneur Dmitri Zjivitski van de Soemi-regio in het noordoosten van Oekraïne meldt dat het gebied weer in zijn geheel in handen is van het Oekraïense leger. Hij waarschuwt de bevolking nog niet terug te keren voordat de mijnen in de regio zijn opgeruimd. De stad Soemi was aan het begin van de Russische invasie het toneel van zware bombardementen.