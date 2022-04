Onafhankelijk onderzoek landelijke storing NS op 1 juli klaar

Het onafhankelijke onderzoek naar de grote landelijke IT-storing bij de NS waardoor zondag al het treinverkeer kwam stil te liggen, is op 1 juli klaar. In de zomer gaat staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) het rapport bespreken. Na de zomer krijgt de Kamer te horen wat hiervan de uitkomsten zijn, schrijft ze aan de Tweede Kamer.

Het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) gaat het onderzoek uitvoeren. Naast de oorzaak van de storing zal onder meer gekeken worden of de NS voldaan heeft aan haar zorgplicht, vooral als het gaat om het aanbieden van vervangend vervoer. De NS zei dat het door de omvang van de storing niet mogelijk was alternatief vervoer zoals bussen in te zetten.