Rutte: juist taak van de Kamer om regering te wantrouwen

Het is juist een van de taken van de Tweede Kamer om de regering "wantrouwend te volgen", zegt premier Mark Rutte. Minister Hugo de Jonge zei vrijdag na een zwaar debat over de 'Sywertdeal' nee, juist dat de Kamer te veel ruimte geeft aan wantrouwen en te snel twijfelt aan de integriteit van bewindspersonen. Rutte zelf zou daar andere woorden voor gebruiken, zegt hij.

Hij vindt optredens in de Kamer naar eigen zeggen nog altijd spannend. "Je weet: hier komt het op aan. Maar mijn ervaring is ook dat je de kans krijgt je verhaal te doen, en er gepoogd wordt gezamenlijk tot een conclusie te komen."

De Jonge zegt dat hij "geraakt" is door de opstelling van de Tweede Kamer, die te "gemakkelijk" zijn intenties in twijfel trok. De bewindsman moest donderdag nog "oprechte excuses" maken aan de Kamer, die niet volledig genoeg was geïnformeerd over de rol die De Jonge speelde in het tot stand komen van de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden.

De oppositie reageerde fel op deze uitlatingen, zo kort nadat De Jonge een motie van wantrouwen had kregen die door een groot deel van de oppositiepartijen is gesteund. "We hoeven ook niet de hele dag rekening te houden met elkaars gevoelens", zegt Rutte daarover. "We zijn toch allemaal niet van marsepein."