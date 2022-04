Von der Leyen bezoekt massagraf Boetsja

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, heeft vrijdag een massagraf bezocht in Boetsja, een voorstad van de Oekraïense hoofdstad Kiev. Volgens Oekraïne en zijn bondgenoten hebben Russische troepen in Boetsja wreedheden begaan tegen burgers.

De Duitse politicus bekeek onder meer twintig opgegraven lichamen uit een massagraf in Boetsja en stak kaarsen aan in een kerk voor de slachtoffers van de gruweldaden. Na de terugtrekking van de Russische troepen uit Boetsja werd afgelopen weekend een bloedbad onder burgers bekend.

De commissievoorzitter is de eerste westerse leider die naar het door de Russen belaagde land afreist sinds het bloedbad in Boetsja aan het licht kwam. Von der Leyens aanwezigheid in Boetsja is onderdeel van een reis die ze samen met EU-buitenlandchef Josep Borrell maakt om de steun voor Oekraïne te versterken. Ze zal ook president Volodimir Zelenski spreken.

Europese sancties

Aan de orde komen dan ongetwijfeld de Europese sancties tegen Rusland. Als reactie op het bloedbad in Boetsja stelde Von der Leyen onlangs een vijfde pakket sancties tegen Rusland voor, dat inmiddels is goedgekeurd door de EU-landen. Het bevat onder meer een invoerverbod op kolen uit Rusland, maar ook verdere beperkingen op de handel met Rusland en een uitgebreid inreisverbod in EU-havens voor schepen die onder Russische vlag varen. Zelenski riep echter onmiddellijk op tot strengere maatregelen.

Het bezoek van Von der Leyen en Borrell vindt plaats in aanloop naar Stand up for Ukraine, een internationale donorconferentie voor Oekraïne die zaterdag wordt gehouden in de Poolse hoofdstad Warschau. De conferentie is belegd door de Europese Commissie en de regering van Canada.