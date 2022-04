Minister: scholingsbudget groter succes dan ik had gedacht

De scholingssubsidie van 1000 euro (het zogenoemde STAP-budget) is "echt een succes, een groter succes dan ikzelf had gedacht", zegt minister Karien van Gennip van Sociale Zaken. De subsidie kwam na de eerste openstelling bij 36.000 mensen terecht, en die groep kende minder hoogopgeleiden dan eerst gevreesd.

Het STAP-budget is juist bedoeld voor mensen die zich normaal niet zo snel zouden laten om- en bijscholen. Hoogopgeleiden doen dat gemiddeld wel. Meer dan de helft van de mensen die tot nu toe subsidie kregen, heeft maximaal een hbo-opleiding. Bovendien is een op de vijf ontvangers boven de 50.

De eerste subsidiepot was binnen enkele dagen op. "Dat laat zien dat er echt behoefte aan was", zegt Van Gennip. De populariteit leidde er zelfs toe dat het onlineloket urenlang problemen had, omdat te veel mensen tegelijkertijd de subsidie wilden aanvragen. "Natuurlijk is het UWV aan het kijken hoe dat de volgende keer qua proces beter kan", aldus de bewindsvrouw. Op 2 mei gaat het loket weer open, en wordt een budget van 32 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Zorg

Een op de vijf aanvragers komt uit de zorg, blijkt uit de eerste rapportage. Dat juist een omscholingsbudget populair blijkt in een sector met grote tekorten, baart de minister geen zorgen. Ze noemt het zelfs "inspirerend". Volgens Van Gennip zien zorgmedewerkers dat hun werk veel is veranderd de afgelopen tijd: "meer digitaal, meer op afstand". Ze benadrukt dat veel mensen met het beperkte STAP-budget niet een volledige omscholing kunnen betalen, en zich dus in veel gevallen specialiseren.

Daarnaast is de subsidie "echt gericht op de werknemer" en niet een instrument om de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen, zegt de bewindsvrouw.