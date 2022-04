Ankara: Oekraïne en Rusland willen graag verder praten in Turkije

Ondanks de wederzijdse beschuldigingen over gruwelen in een voorstad van Kiev, Boetsja, willen Oekraïne en Rusland toch graag hun dialoog in Turkije voortzetten. Dit zei een anonieme Turkse topfunctionaris. De twee oorlogvoerende partijen zijn volgens hem nog ver van een akkoord, maar ze wensen beide het directe overleg in Turkije te hervatten.

Sinds de Russische aanval op Oekraïne 24 februari begon, hebben Oekraïense en Russische delegaties geregeld contact gehad om te praten over de voorwaarden voor beëindiging van de vijandelijkheden. De eerste gesprekken waren al op 28 februari in het zuidoosten van Belarus. Na enkele moeizaam georganiseerde sessies in Belarus werd het overleg digitaal voortgezet. Dat duurt nog steeds voort.

Turkije heeft zich opgeworpen als bemiddelaar. De Russische en Oekraïense ministers van Buitenlandse Zaken spraken elkaar eerder in het Zuid-Turkse Antalya. En eind maart was er weer direct contact tussen de delegaties van beide landen in Istanbul.