Opnieuw minder mensen met corona in ziekenhuis

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgenomen met 45 ten opzichte van donderdag. Er liggen nog 1550 mensen die het virus hebben opgelopen in het ziekenhuis, van wie 110 op de intensive care. Dat blijkt uit de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) vrijdag.