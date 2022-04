Oekraïne: dodental door raketaanval op treinstation naar 39

Het dodental door de raketaanval die vrijdagmorgen is uitgevoerd op een treinstation in de Oost-Oekraïense stad Kramatorsk is opgelopen tot 39. Dat heeft de gouverneur van Donetsk, Pavlo Kirilenko, gemeld. Ook raakten meer dan honderd mensen gewond.

Op het treinstation stonden duizenden mensen te wachten om geëvacueerd te worden naar veiligere delen van Oekraïne. Kramatorsk ligt in de regio Donetsk, waar zwaar wordt gevochten. Een deel van de regio is in handen van pro-Russische separatisten.