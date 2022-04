Zelenski beschuldigt Russen van aanval Kramatorsk, Moskou ontkent

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft Rusland omschreven als ‘een kwaad’ dat geen grenzen heeft, in reactie op de raketaanval op het treinstation in de Oost-Oekraïense stad Kramatorsk. Daardoor zouden volgens Oekraïne tientallen burgerdoden zijn gevallen.

‘Ze vernietigen op cynische wijze de burgerbevolking. Dit is een kwaad dat geen grenzen kent. En als het niet gestraft wordt, zal het nooit stoppen’, schrijft Zelenski over Rusland in een verklaring op sociale media.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken ontkent dat het land een raketaanval op het treinstation heeft uitgevoerd. Het ministerie vermeldt daarbij dat het type raket dat gebruikt zou zijn bij de aanval alleen door het Oekraïense leger wordt ingezet. Edoeard Basoerin, een van de pro-Russische separatistenleiders in Donetsk, wijst Oekraïne als schuldige aan voor de raketaanval en spreekt van een ‘provocatie’ van Oekraïense zijde.