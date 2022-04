Ministers willen lessen trekken uit zwaar Sywert-debat De Jonge

Ministers uit het kabinet-Rutte IV willen leren van het zware debat dat minister Hugo de Jonge donderdag had met de Kamer over zijn rol bij de mondkapjesdeal met mediapersoonlijkheid Sywert van Lienden. Maar, benadrukken de bewindslieden, ze willen er ook niet te lang op terugblikken.

Minister Wopke Hoekstra, CDA-leider en partijgenoot van De Jonge, spreekt van een "heel zwaar debat", maar "het is niet aan mij om dat te recenseren". Hij wil dan ook niet uitgebreid ingaan op het feit dat een groot deel van de Tweede Kamer geen vertrouwen meer zegt te hebben in De Jonge wegens zijn actie als minister van Volksgezondheid in het vorige kabinet. "Dat is echt iets tussen hem en de Kamer."

Wel laat het debat zien "dat voor ons allemaal, en ook voor Hugo de Jonge, geldt dat we het vertrouwen elke dag opnieuw moeten verdienen", zegt Hoekstra.

Niet blijven terugblikken

Ook vicepremier Carola Schouten (ChristenUnie) wil het "lange en intense debat" ook niet overdoen, benadrukt ze. Schouten zegt dat bewindspersonen "in het algemeen" altijd hun best moeten doen de Kamer zo goed mogelijk te informeren. De Jonge maakte donderdag excuses aan de Kamer dat hij niet voldoende duidelijk is geweest over zijn contact met Van Lienden over de verkoop van mondkapjes.

"Het is heel vervelend als dit soort dingen gebeuren", zegt Micky Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat. De Jonge "heeft zijn excuses aangeboden, het is niet best, moet je niet doen. Maar het is vervelend als we daar met z'n allen mee bezig zijn", aldus de bewindsvrouw. Volgens haar ging het debat vooral over het gebruik van de privémail van De Jonge. De les is dan ook dat ministers daar "nog beter" op moeten letten.

Net als haar collega's, wil de VVD-bewindsvrouw niet blijven terugblikken op de affaire. "Het debat is geweest, daar hebben we een punt achter gezet", vervolgt Adriaansens. "Het is een dossier dat gesloten kan worden." Die mening wordt overigens niet gedeeld door de Tweede Kamer, die nog steeds wacht op een onderzoeksrapport van Deloitte. Dat rapport is meerdere keren uitgesteld, maar wordt nu voor de zomer verwacht.