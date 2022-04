Alle kamers in Paleis Het Loo zitten weer op de juiste plek

Alle kamers en vertrekken in Paleis Het Loo in Apeldoorn zitten weer op de plek waar ze horen. In de loop van de eeuwen hadden sommige vertrekken een andere bestemming gekregen of werden ze helemaal niet meer gebruikt, maar tijdens de renovatie die vier jaar heeft geduurd heeft elke kamer weer de oorspronkelijke bestemming en inrichting gekregen. In het vernieuwde Loo is onder meer een origineel ingerichte stijlkamer van prins Bernhard te zien. ‘Het Loo ziet er van binnen nu echt anders uit. En ook de beplanting in de tuinen is weer helemaal zoals dat in de zeventiende eeuw hoorde’, aldus een woordvoerster van het paleis.

Willem III en zijn vrouw Mary Stuart kochten Het Loo in 1684. Toen zij koning en koningin van Engeland werden, gaven ze het gebouw ‘majesteitelijke allure’ en lieten er twee vleugels aanbouwen. Wilhelmina was tot haar dood in 1962 de laatste koninklijke bewoonster van het paleis, dat zij als haar favoriet beschouwde. Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven hebben nog enkele jaren in een zijvleugel gewoond. Vanaf 1984 is Paleis Het Loo een nationaal museum en het gebouw is eigendom van de Staat. De Oranjes geven er nog wel af en toe een feest.

Het paleis is nooit eerder zo ingrijpend gerenoveerd. Er is bijvoorbeeld 4300 vierkante meter asbest verwijderd. Er is een lift aangebracht, zodat mindervaliden naar de bovenverdiepingen kunnen. Alle houten vloeren zijn geboend en van een laag hoogglanslak ontdaan, want dat bestond in zeventiende eeuw niet. Op vloeren zijn lopers aangebracht. Alle kroonluchters zijn hersteld en hebben ledverlichting gekregen. Vaklieden uit de hele wereld hebben tapijten geknoopt, gordijnen geborduurd en wandbespanningen en vitrages hersteld.

Kosten

Tijdens de renovatie werden in hoeken en gaten van het paleis antieke gebruiksvoorwerpen gevonden. Zo zat in een loodzware houten kist een opvouwbaar veldbed dat koning Willem II heeft gebruikt. Ook is er een met schapenvacht bespannen rolstoel gevonden, die de Oranjes konden gebruiken voor minder mobiele gasten. Dergelijke stukken zijn ondergebracht in het centraal depot in Amersfoort.

Het is niet duidelijk hoeveel het hele project kost. De eerste fase behelsde de renovatie van het paleis en de asbestsanering. De renovatiewerkzaamheden zijn volgens een woordvoerster binnen het budget gerealiseerd. Maar doordat er veel meer asbest werd aangetroffen dan voorzien, werd het budget voor het verwijderen en herstellen daarvan met 5 miljoen euro overschreden.

Paleis Het Loo kan nog niet vooruitlopen op de kosten van de ondergrondse uitbreiding. Deze 5000 vierkante meter grote ruimte, voorzien van een glazen dak, vormt na oplevering in 2023 de hoofdingang van het paleis. ‘De werkzaamheden van de ondergrondse uitbreiding zijn nog gaande en lopende het project zullen we geen nadere uitspraken doen’, aldus de woordvoerster. ‘Uiteraard worden ook wij getroffen door hogere grondstofprijzen en vertragingen die impact hebben op de budgetten. Aan het eind van het project zullen we hierover een toelichting geven.’