PostNL stopt met briefje in de bus voor misgelopen pakket

PostNL laat vanaf deze zomer niet langer briefjes achter als een pakketbezorger voor een dichte deur heeft gestaan. Vanaf 1 juli informeert het post- en pakketbezorgingsbedrijf mensen die niet thuis waren op het moment van bezorging alleen per e-mail of via de eigen app. Volgens PostNL scheelt dat jaarlijks 70.000 kilo papier.

Pakketbezorgers van PostNL staan in zo’n 9 procent van alle gevallen bij een huis waar de ontvanger niet thuis is. Meestal stoppen ze dan een briefje in de bus waarop staat dat het pakket bij bijvoorbeeld de buren ligt, maar daar komt nu een einde aan. In mei vorig jaar waarschuwde PostNL ontvangers van pakketten in sommige gevallen ook al via de digitale weg.

Naast papier, verwacht PostNL ook tijd te besparen door het papieren briefje af te schaffen. Het bedrijf denkt ook dat mensen die een pakketje hebben besteld het fijner vinden om via e-mail of de app informatie te krijgen, omdat die actueler is.