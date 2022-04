VS verbieden levering aan drie Russische luchtvaartmaatschappijen

Het Amerikaanse ministerie van Handel waarschuwde vorige maand al dat de luchtvaartmaatschappijen waren ingegaan tegen de sancties die waren opgelegd vanwege de invasie van Oekraïne, door met Boeing-vliegtuigen te blijven vliegen. In een verklaring zei het ministerie dat de gesanctioneerde luchtvaartmaatschappijen vluchten hadden uitgevoerd binnen Rusland en naar landen als China, Vietnam, Turkije, India en de Verenigde Arabische Emiraten zonder toestemming van de Verenigde Staten, zoals de sancties vereisen.

Door de overtreding mogen Aeroflot, Azur Air en Utair de komende 180 dagen geen Amerikaanse goederen meer ontvangen. ‘We sluiten niet alleen hun toegang tot goederen uit de Verenigde Staten af, maar ook de wederuitvoer van goederen van Amerikaanse oorsprong uit het buitenland’, zei minister van Handel Gina Raimondo in een verklaring.

Abramovitsj

‘Alle bedrijven die onze exportregels schenden, met name degenen die dit doen in het voordeel van Vladimir Poetin en in het nadeel van het Oekraïense volk, zullen de volle kracht van de handhaving van het departement voelen’, aldus Raimondo.

Ook de Russische miljardair Roman Abramovitsj, jarenlang eigenaar van de Engelse voetbalclub Chelsea, heeft met het gebruik van een Gulfstream-jet de sancties overtreden. Tegen hem nemen de Amerikanen echter geen strafmaatregelen vanwege zijn deelname aan de vredesbesprekingen met Oekraïne in Turkije.

Naast de acties van het ministerie van Handel kondigde het Amerikaanse ministerie van Financiën sancties aan tegen het Russische staatsbedrijf Alrosa, een van de grootste diamantmijnbouwbedrijven ter wereld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zette daarnaast het Russische staatsbedrijf United Shipbuilding Corporation op de zwarte lijst, evenals zijn dochterondernemingen en bestuursleden.