Sluiting streamingdienst Tencent wakkert zorgen beleggers aan

Chinese techaandelen gingen vrijdag opnieuw onderuit op de aandelenmarkt in Hongkong door zorgen over de strengere aanpak van de sector door de Chinese overheid. Het grote techconcern Tencent maakte namelijk bekend dat het gamestreamingdienst Penguin Esports gaat sluiten. De stap komt meer dan een jaar nadat de autoriteiten in Peking voor een plan van Tencent waren gaan liggen om Penguin met andere bedrijfsonderdelen samen te voegen tot een nieuw groot streamingplatform.