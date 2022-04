Amazon in verzet tegen vakbond bij New Yorkse vestiging

Webwinkelconcern Amazon legt zich niet neer bij de oprichting van een vakbond door medewerkers in New York. Voorstanders van een vakbond zouden personeelsleden hebben geïntimideerd om in te stemmen met hun plannen. Een advocaat voor de beginnende vakbond, die Amazon Labor Union (ALU) heet, noemt de beschuldigingen ‘werkelijk absurd’.

De Amerikaanse toezichthouder voor arbeidsrechten heeft Amazon tot 22 april de tijd gegeven om de beschuldigingen te onderbouwen. Het techbedrijf vraagt meer tijd om bewijzen te leveren omdat het om ‘substantiële’ bezwaren gaat.

In de Verenigde Staten is invloed van een vakbond niet afhankelijk van of er enkele medewerkers lid zijn, maar wordt dit per bedrijf of vestiging geregeld. Daarvoor moet vaak gestemd worden door medewerkers. Op dit moment zijn er geen vakbonden actief bij vestigingen van Amazon in de Verenigde Staten, waar het door Jeff Bezos opgerichte bedrijf de op één na grootste private werkgever is.

Onlangs stemde 55 procent van het personeel bij JFK8 in New York voor de oprichting van een vakbondsafdeling van de ALU. De vakbond zegt dat medewerkers van zo’n vijftig andere vestigingen van Amazon de vakbond hebben benaderd.

Amazon zegt dat de vakbond personeel onder andere heeft proberen te beïnvloeden op het moment dat medewerkers in de rij stonden om te stemmen. Ook zou de bond met lange wachtrijen medewerkers hebben ontmoedigd om hun stem uit te brengen.

Amazon werd er bij een eerdere stemming over de oprichting van een vakbond juist zelf van beschuldigd personeel te intimideren. Bij een vestiging in de staat Alabama zouden folders die een vakbond promoten zijn weggehaald door het bedrijf. Ook zou een uitgesproken voorstander van de oprichting van een vakbond zijn ontslagen, beweerde de Amerikaanse vakbond voor groothandels en warenhuizen RWDSU.