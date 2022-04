Productie Nederlandse industrie groeide in februari opnieuw hard

De productie van de Nederlandse industrie is in februari opnieuw flink gegroeid. De industriebedrijven profiteerden daarbij van het sterke economische herstel van de coronacrisis, dat eerder werd ingezet.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) lag de gemiddelde dagproductie van de industrie ruim 10 procent hoger dan in februari vorig jaar. Een maand eerder kwam de productiegroei nog uit op dik 7 procent.

Toch gaat het niet om een nieuw record. Vorig jaar werden er in diverse maanden nog veel sterkere plussen neergezet. Toen toonde de industriële productie sterk herstel van de flinke dip in het eerste coronajaar.

Vooral in de machine-industrie was in februari sprake van een forse productietoename. De groei bedroeg er bijna 50 procent. De productie van de transportmiddelenindustrie kromp anderzijds met 10,5 procent.

Wat de oorlog in Oekraïne voor gevolgen gaat hebben voor de Nederlandse industrie is nog onzeker. Bij de laatste peiling in maart was de stemming onder ondernemers in de sector nog nauwelijks veranderd, geeft het statistiekbureau aan. Maar hun oordeel over de verwachte bedrijvigheid was toen wel minder positief. Uit recente cijfers over het Duitse producentenvertrouwen kwam naar voren dat het sentiment in de omvangrijke Duitse industrie de laatste tijd flink is verslechterd.