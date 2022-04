Veerboten vanuit Spanje weer welkom in Marokko

De Marokkaanse en Spaanse autoriteiten zijn donderdag na een diplomatieke crisis van een jaar tot toenadering gekomen. Het scheepvaartverkeer tussen de twee landen wordt per direct hervat en dat betekent ook dat veerboten vanuit Spanje weer welkom zijn in Marokko.

Iedere zomer maken zo’n drie miljoen Marokkanen de overtocht van Spanje naar het Noord-Afrikaanse land. De afgelopen twee jaar was dat onmogelijk. In eerste instantie vanwege de coronamaatregelen, maar later bleven Marokkaanse havens gesloten voor Spaanse schepen vanwege een diplomatiek geschil.

Tijdens een ontmoeting in de Marokkaanse hoofdstad Rabat zeiden de Spaanse premier Pedro Sánchez en Marokkaanse koning Mohammed VI ‘bereid te zijn een nieuwe fase in te luiden die is gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen’.

Rebellenleider

De diplomatieke crisis tussen beide landen begon een jaar geleden toen rebellenleider Brahim Ghali zonder medeweten van Marokko naar Spanje werd vervoerd voor behandeling van een coronabesmetting. Ghali is de leider van het door Algerije gesteunde Polisario Front. Die beweging strijdt voor een onafhankelijke Westelijke Sahara, een gebied dat tot 1976 in handen was van Spanje maar inmiddels door Marokko wordt gezien als Marokkaans grondgebied.

De rebellenleider wordt door Marokko en mensenrechtenorganisaties verdacht van marteling, moord, genocide, ontvoering en misdaden tegen de menselijkheid. Marokko reageerde vorig jaar woedend op de actie van Spanje en riep onder meer zijn ambassadeur in Madrid terug. Ook werden duizenden migranten doorgelaten richting de Spaanse enclave Ceuta in Noord-Afrika.

Sánchez zei vorige maand een autonoom plan van Marokko over de Westelijke Sahara te steunen. Tijdens zijn ontmoeting met de Marokkaanse koning bekrachtigde hij dat standpunt. De draai van de Spaanse premier levert hem in eigen land kritiek op.