Nederlandse Israëliër op vakantie naar ruimtestation ISS

Een groep ruimtetoeristen gaat vrijdag naar het internationale ruimtestation ISS. Een van hen is een Israëliër met Nederlandse ouders. Er zijn wel vaker commerciële vluchten naar het ISS geweest, maar dit is de eerste private missie naar het ruimtestation.

De lancering van de raket met de vier ruimtevaarders staat gepland voor vrijdag 17.17 uur Nederlandse tijd. In de loop van zaterdag moeten ze aankomen bij het ISS en over ruim een week keren ze terug op aarde.

De Nederlandse Israëliër aan boord is de 64-jarige ondernemer Eytan Stibbe. Zijn vader was tijdens de Tweede Wereldoorlog vier jaar lang krijgsgevangene in Nederlands-Indië, zijn moeder zat in Nederland ondergedoken. In de jaren 50 emigreerden ze naar het net onafhankelijke Israël.

Als piloot in de luchtmacht werd Stibbe een beroemdheid in Israël toen hij in 1982 in één luchtgevecht drie Syrische straaljagers en een helikopter uit de lucht schoot. In 1984 verliet hij de luchtmacht en stapte hij over naar de zakenwereld. Daar verdiende hij een vermogen.

Twee reisgenoten van Stibbe zijn de Amerikaanse vastgoedbelegger Larry Connor en de Canadese ondernemer Mark Pathy. De drie betaalden naar verluidt elke tientallen miljoenen euro’s per persoon om naar de ruimte te kunnen gaan. Het vierde bemanningslid is de bevelhebber van de vlucht, de Spaans-Amerikaanse astronaut Michael López-Alegría. Hij gaat voor de vijfde keer naar de ruimte.

De vlucht wordt uitgevoerd door ruimtevaartbedrijf Axiom Space. Dat wil commerciële reizen naar de ruimte verkopen. Over een jaar of tien wil Axiom zelf een ruimtestation hebben, als vliegend hotel. De NASA wil missies in een baan rond de aarde graag overlaten aan zulke bedrijven, zodat de Amerikaanse overheidsdienst zich kan concentreren op de terugkeer naar de maan en op den duur de eerste bemande vluchten naar Mars.