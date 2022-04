Macron: bellen met Poetin is ondankbaar werk, maar moet gebeuren

Macron doet de uitspraken donderdag in een interview over de presidentsverkiezingen met de Franse krant Le Parisien. De Franse president is een van de weinige westerse regeringsleiders die sinds de inval in Oekraïne regelmatig met Poetin gesproken heeft. Hij zegt er niet vanuit te gaan dat er voor halverwege mei een ‘opening’ komt in het conflict, maar hoopt wel dat zijn gesprekken ‘nuttig zijn geweest bij de voorbereidingen voor de vrede’.

Over de mislukte evacuatiepoging die Frankrijk eind vorige maand had voorgesteld voor burgers uit de belegerde Zuid-Oekraïense havenstad Marioepol, zegt Macron dat dit door Rusland geweigerd werd. Hoewel dit volgens de Franse president ‘de diplomatiek buitenspel zette’ was de expliciete weigering van de Russische president ‘in ieder geval wel duidelijk’.