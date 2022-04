Rotterdam heeft grootste aantal Oekraïners geregistreerd

Nergens in Nederland staan zo veel Oekraïense vluchtelingen geregistreerd als in Rotterdam. In de afgelopen weken, sinds Rusland het land binnenviel, zijn 1519 Oekraïners ingeschreven in de Basisregistratie Personen in de Maasstad.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hebben 958 Oekraïners zich ingeschreven in Amsterdam. In Groningen en Eindhoven zijn meer dan 500 mensen uit Oekraïne geregistreerd. Daarna volgen Westland, Hilversum en Den Haag met ruim 400 Oekraïense vluchtelingen. De gemeenten Ede, Amstelveen, Venlo, Utrecht en Almere hebben elk meer dan 300 Oekraïners ingeschreven. Ameland, Schiermonnikoog, Woudenberg en Best zijn de enige gemeenten die nog geen mensen uit Oekraïne hebben geregistreerd.

Vergeleken met het aantal inwoners voert Renswoude in de provincie Utrecht de lijst aan. Op elke duizend inwoners zijn daar veertien Oekraïners geregistreerd. Daarna volgen Noord-Beveland (Zeeland), Montfoort (Utrecht), Westerwolde (Groningen) en Oldebroek (Gelderland). ‘Dit komt vaak door lokale initiatieven om grote groepen vluchtelingen op te vangen in bijvoorbeeld een leegstaand kantoorpand’, aldus het CBS.

In totaal zijn 27.123 mensen uit Oekraïne ingeschreven in Nederland. Bijna 10.000 van hen werden geregistreerd in de twee weken van 12 maart tot en met 3 april, afgelopen zondag. Dat is ruim twee keer zo veel als het aantal nieuwkomers uit alle andere landen bij elkaar in die periode.

Van de volwassen Oekraïners die zijn ingeschreven is 80 procent vrouw. Dat komt doordat mannen van 18 tot en met 60 jaar oud het land niet mogen verlaten. Zij moeten beschikbaar zijn om mee te vechten tegen de Russen.

Mensen die in Oekraïne woonden maar een andere nationaliteit hebben, mogen zich ook in Nederland inschrijven. Het gaat om ongeveer 5 procent van de totale groep. Deze mensen komen onder meer uit Nigeria en Syrië, maar er zitten ook relatief veel terugkerende Nederlanders tussen.