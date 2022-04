Minister de Jonge overleeft debat over mondkapjesdeal

Volgens Attje Kuiken (PvdA) was minister De Jonge als minister van Volksgezondheid "niet eerlijk over zijn precieze betrokkenheid, niet tijdig en niet volledig met de informatie" bij de deal. Jesse Klaver (GroenLinks) vond dat de minister geen afscheid heeft genomen van de "oude bestuurscultuur". Hij kwam pas op het allerlaatste moment met de door de Kamer gevraagde informatie. De motie werd mede ingediend door DENK, SP, Groep Van Haga, Partij voor de Dieren, BBB, PVV en Forum voor Democratie.

De Jonge bood zijn "oprechte excuses" aan omdat hij de Kamer onvolledig heeft geïnformeerd. Hij ontkende bij de totstandkoming van de deal van 100 miljoen euro met Van Lienden betrokken te zijn geweest. Hij zei dat hij veel verwarring had kunnen voorkomen als hij eerder openheid had gegeven.

Genoeg

Dat was genoeg voor de coalitie en nog enkele partijen. Zij willen eerst het grote onderzoek naar de mondkapjesdeal afwachten. Dat wordt uitgevoerd door Deloitte. "Op dit moment kun je nog niet het volledige oordeel hebben", zei Mirjam Bikker (ChristenUnie). Kees van der Staaij (SGP) noemde het debat "een tussenstand".

De Kamer debatteerde de hele dag over de mondkapjesdeal. Het was al een staatsrechtelijke novum dat De Jonge hier op eigen verzoek bij was. De Sywert-deal zit in de portefeuille van minister Conny Helder (Langdurige Zorg). Het zat Van der Staaij niet lekker. Hij sprak van een "ongemakkelijk en ongewoon debat".

Groot tekort

Aan het begin van de coronacrisis, toen er een groot tekort was aan persoonlijke beschermingsmiddelen, kreeg Van Lienden van het ministerie van Volksgezondheid groen licht om mondkapjes te leveren. Van Lienden zei steeds dit 'om niet' te doen, maar achteraf bleken hij en twee zakenpartners miljoenen aan de zaak te hebben verdiend.

De Jonge ontkende altijd bij die deal betrokken te zijn geweest, maar uit vrijgegeven documenten kwam een ander beeld naar voren. Hij had zich er wel degelijk mee bemoeid. Naar eigen zeggen om te voorkomen dat Van Lienden een concurrent van zijn ministerie zou worden in de jacht op beschermingsmiddelen.

Minister Helder kreeg het ook nog aan de stok met de oppositie. Die vond dat zij zich niet hield aan de richtlijnen voor het delen van informatie met de Kamer. Zij stuurde wel documenten op verzoek van De Jonge naar de Kamer, terwijl die daar al lang om heeft gevraagd. Uiteindelijk liep het met een sisser af nadat Helder haar excuses had aangeboden.