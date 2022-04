Nobelprijswinnaar Moeratov belaagd met rode verf

De Russische journalist Dmitri Moeratov is donderdag in een trein aangevallen en besmeurd met rode verf. De hoofdredacteur van de onafhankelijke krant Novaja Gazeta, die vorig jaar de Nobelprijs voor de Vrede kreeg (gedeeld), zei dat zijn belager waarschijnlijk reageerde op zijn berichtgeving over de Russische invasie in Oekraïne.

De Novaja Gazeta verschijnt sinds vorige week niet meer online en in print totdat president Vladimir Poetin opdracht geeft de ‘speciale militaire operatie’ in het buurland te beëindigen. De krant was al enkele keren gewaarschuwd door de Russische mediawaakhond.

Op foto’s die via Telegram zijn verspreid is Moeratov te zien met rode verf op zijn hoofd en kleren. Ook zijn slaapcoupé in de trein van Moskou naar Samara zit onder. ‘Ze hebben met olieverf en aceton gegooid in het compartiment. Ogen branden erg’, aldus Moearatov in de post. De dader werd ook geciteerd: ‘Moeratov, dit is voor jou van onze jongens’.