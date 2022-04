Nederlander Bert Kroese wordt hoofd statistiek en data van IMF

Per 15 augustus wordt de 54-jarige Nederlander ‘Chief Statistician and Data Officer’ en ‘Director of the Statistics Department’ bij het IMF. ‘Hij komt bij ons met een uitstekende staat van dienst als strategisch leider, manager en toegewijd ambtenaar na meer dan 25 jaar te hebben gewerkt bij het CBS’, zegt Georgieva in een toelichting. Ze noemt hem verder een ‘bewezen innovator’ met een toekomstgerichte visie.

Kroese was bij het CBS onder meer verantwoordelijk voor de samenwerking op statistisch gebied met internationale organisaties als de VN en Eurostat. Hij speelde volgens het CBS ook een belangrijke rol bij de ontwikkeling van nieuwe meetmethoden en data over het klimaat.

‘Het feit dat het IMF hem heeft gevraagd voor deze prestigieuze positie zegt alles over Bert’, zegt directeur-generaal Angelique Berg in een toelichting op de benoeming van Kroese. ‘Hij heeft enorm veel betekend voor de ontwikkeling van het CBS tot een van de meest toonaangevende statistiekbureaus ter wereld. Bert stond aan de basis van veel innovaties waarmee het CBS naam heeft gemaakt.’