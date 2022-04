Verenigde Naties schorsen Rusland als lid van Mensenrechtenraad

Van de 193 lidstaten stemden er 93 voor tijdelijke uitsluiting, en dat bleek voldoende, bij 58 onthoudingen en 24 nee-stemmers.

Het Amerikaanse verzoek om schorsing kwam nadat Oekraïne Rusland had beschuldigd van de moord op honderden burgers in Boetsja, een voorstad van Kiev. Russische troepen worden steeds vaker in verband gebracht met mensenrechtenschendingen in Oekraïne. Onder meer de Mensenrechtenraad doet daar onderzoek naar.

Onvriendelijk gebaar

Rusland had landen gewaarschuwd dat een stem voor schorsing of onthouding worden beschouwd als een ‘onvriendelijk gebaar’ met gevolgen voor de onderlinge banden.

De VN-Mensenrechtenraad bestaat uit vertegenwoordigers van 47 staten. De instelling houdt zich bezig met de bevordering en bescherming van mensenrechten over de hele wereld. De raad komt meerdere keren per jaar bijeen in het Zwitserse Genève. De vorige keer dat een lidstaat werd geschorst, was in 2011 en het ging toen om Libië.