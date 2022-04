Rusland erkent aanzienlijke verliezen, maar ontkent ‘vernedering’

De woordvoerder van president Vladimir Poetin, Dmitri Peskov, noemt de ‘aanzienlijke verliezen’ van de Russische troepen na de invasie in Oekraïne een ‘enorme tragedie’ voor Rusland. Maar in een interview met het Britse Sky News ontkent de Kremlin-zegsman dat de Russische strijd in Oekraïne een vernedering is, hoewel de Russen zich bijvoorbeeld terugtrokken uit de regio rond de hoofdstad Kiev en ook elders de opmars niet overal wil vlotten.

Deel dit bericht: