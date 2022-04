De Jonge: excuus voor onvolledigheid over contact met Van Lienden

Hugo de Jonge biedt zijn "oprechte excuses" aan voor het feit dat hij niet duidelijk heeft gemaakt dat hij contact heeft gehad met Sywert van Lienden in aanloop naar de mondkapjesdeal die vanuit het ministerie van Volksgezondheid is gesloten. Hij zegt "onbedoeld" geen melding gemaakt te hebben van de contacten. De Jonge zegt dat hij niets te maken heeft gehad met de inhoud van de deal of de onderhandelingen.

"Ik heb wel contact gehad óver Van Lienden op het departement", zei De Jonge. Dat bleek niet goed uit informatie die in het verleden met de Kamer is gedeeld. "Mijn betrokkenheid is daardoor niet goed toegelicht geweest en daarvoor wil ik mijn oprechte excuses maken aan de Kamer", zie De Jonge in het debat.

Verder zegt de voormalige coronaminister dat het beter was geweest als hij op vragen van journalisten van onder meer RTL en het AD alsnog duidelijkheid had verschaft. Dat was "completer geweest", zei De Jonge. Ook hiervoor bood hij zijn excuses aan.

Eigen portefeuille

Waarom De Jonge onvolledig was, zei hij zelf ook niet te weten. "Ik heb die vraag mezelf wel honderd keer gesteld. Mijn volledige focus lag op mijn eigen portefeuille." Volgens GroenLinks-leider Jesse Klaver heeft de minister "vraag na vraag, na vraag, na vraag" over dit onderwerp gekregen, en heeft hij veel kansen gehad om zijn omissie recht te zetten.

De Jonge is volgens Klaver "niet eerlijk geweest" toen hij zei dat hij niet betrokken was bij de deal. "Daar hecht ik echt aan meer precisie. Want ik ben niet betrokken geweest bij een deal, niet bij de besluitvorming die ten grondslag lag aan deal, niet bij onderhandelingen over een deal", weersprak De Jonge hem. Hij ging er naar eigen zeggen ook niet over. "Ik ben natuurlijk wél betrokken geweest, zoals iedereen betrokken was in die tijd, bij het op zoek gaan naar zoveel mogelijk beschermingsmiddelen."