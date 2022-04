Duitsers tapten Russen af: mogelijk bewijs wreedheden Boetsja

Duitse inlichtingendiensten hebben radioverkeer onderschept waarop te horen zou zijn dat Russische soldaten praten over het doden van burgers in de Oekraïense plaats Boetsja. Onder andere het Duitse weekblad Der Spiegel bericht daarover. Het zou opnieuw aantonen dat Rusland zo goed als zeker verantwoordelijk is voor de dood van veel burgers in de voorstad van hoofdstad Kiev.

Het Duitse parlement is door de inlichtingendienst BND vertrouwelijk op de hoogte gebracht over het radioverkeer. Volgens Der Spiegel omschreef een Russische soldaat in een van de onderschepte berichten hoe hij en zijn peloton op een fietser schoten.

Een Duitse veiligheidsbron zegt echter tegen persbureau Reuters dat de radioberichten niet direct naar Boetsja zijn te herleiden, al heeft de Duitse regering via satellietbeelden wel ander bewijs voor het doden van burgers door de Russen.

Dagelijks leven

Der Spiegel schrijft dat de Russische militairen over de doden spraken alsof ze hun dagelijks leven aan het bespreken waren. Volgens het Duitse persbureau DPA komt uit de opnames tevens naar voren dat paramilitaire eenheden in maart in de regio Kiev gestationeerd waren namens het Russische leger.

Rusland weerspreekt dat het oorlogmisdaden heeft begaan en beweert dat de foto’s uit Boetsja van overleden mensen in scène zijn gezet of dat de mensen zouden zijn gestorven nadat de Russen zich hadden teruggetrokken.

Eerder bleek al uit satellietbeelden dat mensen die dood in Boetsja zijn teruggevonden waren omgekomen toen Rusland het bezet hield.