EU keurt Frans plan goed voor miljardensteun om oorlog Oekraïne

De Europese Commissie heeft een Frans plan goedgekeurd om tot 155 miljard euro aan steun te verlenen aan bedrijven die getroffen zijn door de oorlog in Oekraïne. Het is de eerste regeling die is goedgekeurd sinds de Europese Unie de regels voor staatssteun heeft versoepeld in verband met de Russische invasie van Oekraïne.